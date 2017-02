FOTO, ZONA MISTA - Lazio-Udinese, Murgia: "Nainggolan? Pensiamo solo a noi"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

LAZIO UDINESE MURGIA ZONA MISTA / Alessandro Murgia aveva il difficile compito di non far rimpiangere lo squalificato Biglia ed è riuscito nell'ardua impresa. La Lazio ha steso l'Udinese grazie al rigore di Immobile, una vittoria che il giovane centrocampista ha commentato nella zona mista dello 'Stadio Olimpico':

"Una vittoria importante per la classifica. Pensiamo a noi e a quello che siamo. Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Ho cercato di fare il mio meglio, sono soddisfatto, in primis per la vittoria. Continuo a lavorare così. Abbiamo un grande potenziale, pensiamo partita per partita, poi faremo i conti. Sappiamo dove possiamo arrivare, continuiamo a lavorare in questo modo. Inzaghi mi ha detto di giocare tranquillo come so e l'ho fatto. Sono soddisfatto della mia prestazione. Decide il mister, io mi alleno al massimo, poi lui fa le sue scelte. Biglia? Un giocatore esemplare per questa squadra e per noi giovani. Ci aiuta anche in allenamento, è un punto di riferimento. Derby? Sono tranquillo, la prepareremo al meglio, sappiamo che squadra è. Essendo laziale e cresciuto nella Lazio, normale che la senta. Spero di avere un'occasione, ma Inzaghi sceglierà la squadra più pronta. Le parole di Nainggolan? Noi pensiamo solo a noi", le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it.

