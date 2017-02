Sassuolo-Milan, Bacca e il rigore in due tocchi: i precedenti

26/02/2017 17:56

SASSUOLO MILAN BACCA RIGORE / E' soltanto uno degli episodi di Sassuolo-Milan che ha generato le proteste neroverde ma sicuramente il più importante: il rigore di Carlos Bacca ha scatenato le polemiche. Il colombiano scivola al momento dell'impatto con il pallone che va a toccare anche il piede di appoggio: un doppio tocco non concesso dal regolamento ma che non ha indotto l'arbitro a fischiare la punizione a favore dei padroni di casa.

Nel nostro campionato esiste anche un precedente simile a quanto accaduto al 'Mapei Stadium': in Inter-Lazio dell'8 maggio 2013 Ricky Alvarez si presenta dal dischetto contro Marchetti. La palla calciata dall'argentino tocca il piede di appoggio e termina alta. Il direttore di gara non rivela l'irregolarità e fa ripartire dal rinvio da fondo campo e non con una punizione a favore della Lazio. La partita finì 3-1 per i biancocelesti.

B.D.S.