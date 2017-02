Genoa-Bologna, Mandorlini: "Pandev? Un segno del destino..."

26/02/2017 17:56

GENOA BOLOGNA MANDORLINI / Alla sua prima alla guida del Genoa ha strappato un pareggio in piena 'zona Cesarini'. Andrea Mandorlini ha preso la parola a 'Sky Sport' al termine della sfida contro il Bologna: "E' stata una giornata molto intensa. Abbiamo avuto tantissime occasioni, siamo andati sotto nel nostro momento migliore, sembrava dover essere una partita stregata. Poi c’è stato questo malinteso con Goran (Pandev, che si sarebbe rifiutato di entrare, ndr) e il destino ci ha messo il suo zampino: è entrato Ntcham, il suo primo tiro è finito ai piccioni, il secondo invece è stato perfetto. Adesso dobbiamo pensare una gara alla volta. Non ho voluto stravolgere la squadra che per gran parte del campionato aveva fatto bene, si era fermata solo nell’ultimo periodo. Simeone e Pinilla possono giocare insieme e possono dare molto fastidio alle difese avversarie. Pandev? Avevo già parlato con lui stamattina. Mancava poco, era nel recupero e un giocatore che entra per così poco tempo non è mai tranquillo. Io non lo vedevo sereno, mentre Ntcham lo era di più e sono stato fortunato".

D.G.