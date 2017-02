Sassuolo-Milan, Massaro: "Berardi non è tutelato dagli arbitri"

26/02/2017 17:45

SASSUOLO MILAN MASSARO BERARDI / Nervosismo in casa Sassuolo dopo la sfida contro il Milan condizionata dagli errori arbitrali. Il tecnico dei neroverdi commentando il match ha parlato anche del nervosismo di Berardi che sarebbe preso di mira dai direttori di gara. Un'ipotesi che trova d'accordo l'ex rossonero Massaro che a 'Premium Sport' ha affermato: "Ci sono dei giocatori che danno fastidio agli arbitri. Berardi, secondo me, non è tutelato dai direttori di gara".

B.D.S.