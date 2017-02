Sassuolo-Milan, siparietto Montella-Aquilani: "La prossima volta diamogli il fischietto..."

26/02/2017 17:40

SASSUOLO MILAN MONTELLA AQUILANI / Il Milan vince a Sassuolo grazie al rigore (irregolare) di Bacca. Un penalty arrivato per il fallo all'interno dell'area di Aquilani che, nel postgara, ha assicurato di non aver toccato Bertolacci. Mentre si scagionava su 'Sky Sport' si è collegato Montella, tecnico dei rossoneri oltre che suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina, che ha voluto scherzarci su: "La prossima volta diamo fischietto ad Aquilani!", ha esordito scatenando il sorriso al centrocampista neroverde.

D.G.