Sassuolo-Milan, Di Francesco: "Serve competenza. Se sbaglio mi mandano a casa"

26/02/2017 17:29

SASSUOLO MILAN DI FRANCESCO / Una furia: il Sassuolo non riesce a mandare giù la sconfitta e soprattutto la direzione di gara. Il tecnico neroverde, Eusebio Di Francesco, a 'Premium Sport' ha affermato: "Ci sono stati troppi episodi sfavorevoli e viene meno la grande prestazione della mia squadra. Unica pecca è non aver concretizzato. Su quattro rigori ce ne hanno dati uno. E' inutile stare qui a parlare, rovinare certe prestazioni in questo modo è un peccato. Oggi i miei giocatori si sono innervositi e nell'intervallo ho dovuto lavorare sull'aspetto psicologico. Anche il rigore sbagliato da Berardi è dovuto all'innervosismo. Serve competenza: se io sbaglio mi mandano a casa. Ieri ho stemperato i toni legati a questi episodi. Noi non siamo il Milan. Se dovesse recriminare io per tutti gli episodi starei sempre a piangere e dicono che cerco alibi. Mi piacerebbe parlare di altre cose".

BERARDI - "Dopo il rigore non dato si è innervosito ed è stato condizionato anche poi dall'errore. Nel secondo tempo ha fatto bene. C'era un fallo di mano di Sosa in area. Alcune norme non si capiscono: perché qui conta la volontarietà e danno poi rigore su cross fermati con la mano di reparto".

B.D.S.