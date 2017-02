Sassuolo-Milan, Aquilani esplode: "Episodi clamorosi, mai toccato Bertolacci"

26/02/2017 17:33

SASSUOLO-MILAN AQUILANI / "Episodi troppo clamorosi, oggi è impossibile non parlare dell'arbitro. Ci sono 3-4 episodi davvero incredibili. E, in merito al presunto fallo su Bertolacci, posso dire che io non l'ho toccato. C'erano comunque due falli in area su Politano e Berardi. Non è bello parlare degli arbitri, ma oggi è impossibile non commentare". Alberto Aquilani è una furia a fine partita. Intervistato da 'SkySport', il centrocampista del Sassuolo ha sfogato tutto il suo dissenso, giudicando molto negativamente la prova dell'arbitro.

I.T.