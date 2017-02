Punto Primavera, risultati e classifiche 19a giornata: 'tonfo' Roma, l'Inter allunga

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/02/2017 09:00

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - La Lazio vince ancora: la formazione biancoceleste batte 3a0 il Brescia, con doppietta di Rossi, e tiene a distanza la Fiorentina (a meno sei dopo il 2-2 col Cesena) e la Sampdoria (a -7 dopo l'1-1 a Verona). Vittoria importante per il Milan in chiave playoff: col 3a1 al Perugia, i rossoneri superano il Verona in quarta piazza.

GIRONE B - In attesa del derby Torino-Juventus, la sorpresa di giornata nel Girone B la vittoria dell'Avellino fanalino di coda sul Chievo (2-1). I clivensi sono avvicinati dal Sassuolo, forte del successo di misura contro il Carpi. Al quarto posto, Toro permettendo, c'è l'Empoli (2-1 alla Pro Vercelli).

GIRONE C - Clamoroso tonfo della Roma a Novara: il club piemontese si impone 6-3 contro i giallorossi, ma resta da segnalare il tentativo di rimonta dei capitolini dopo il 5-0 (fino al 5-3). Allunga, quindi, l'Inter primo in classifica, che espugna il campo del Crotone per tre reti ad una. La formazione di Alberto De Rossi è superata al secondo posto dall'Atalanta (1-2 a Bologna, con gol decisivo su rigore di Latte Lath).

Campionato Primavera, risultati e classifiche 19a giornata

GIRONE A

SPAL-LATINA 3-1: 8' Shaka Mawuli (S), 75' Cantelli (S), 82' Strefezza (S), 87' Di Nardo (L)

NAPOLI-VICENZA 4-1: 33' Yeboah (V), 63' e 66' Esposito (N), 69' Leandrinho (N), 72' Acunzo (N)

MILAN-PERUGIA 3-1: 7' Di Nolfo (P), 63' Zanellato (M), 66' Modric (M), 77' Cutrone (M)

FIORENTINA-CESENA 2-2: 19' Akammadu (C), 52' Sottil (F), 56' Perez (F), 78' Akammadu (C)

LAZIO-BRESCIA 3-0: 31' Rossi, 78' Al Hassan, 85' Rossi

VERONA-SAMPDORIA 1-1: 53' Baumgartner (S), 74' Guglielmelli (V)

SPEZIA-TRAPANI: da giocare oggi ore 14.30

CLASSIFICA: Lazio 45; Fiorentina 39; Sampdoria 38; Milan 36; Verona 35; Spal 33; Napoli 32; Latina, Vicenza 22; Cesena* 20; Perugia 14; Trapani* 11; Brescia, Spezia** 10.

*una partita in meno.

GIRONE B

AVELLINO-CHIEVO 2-1: 37' rig. Dragone (A), 53' Guerriero (A), 75' Kaleba (C)

BENEVENTO-UDINESE 0-2: 20' Brunetti, 40' Armenakas

EMPOLI-PRO VERCELLI 2-1: 41' Jacupovic (E), 71' aut. Rosano (PV), 73' Goury (PV)

SASSUOLO-CARPI 1-0: 4' Pierini

BARI-PESCARA 2-2: 6' Mancini (P), 54' Portoghese (B), 62' Clemente (B), 90'+3' Del Sole (P)

ASCOLI-CITTADELLA 1-0: 56' Ventola

TORINO-JUVENTUS: da giocare oggi ore 14.30

CLASSIFICA: Juventus* 43; Chievo 40; Sassuolo 39; Empoli 37; Torino* 36; Udinese 29; Bari, Carpi e Pescara 21; Benevento 20; Cittadella 19; Pro Vercelli 18; Ascoli 17; Avellino 10.

*una partita in meno.

GIRONE C

CAGLIARI-VIRTUS ENTELLA 0-1: 21' Ammari

CROTONE-INTER 1-3: 52' Vanheusden (I), 73' Bakayoko (I), 83' Rover (I), 85' Galli (C)

GENOA-PISA 3-1: 31' Giani (P), 69' e 75' Asencio (G), 81' aut. Nencioni (P)

NOVARA-ROMA: 6-3: 6' Salucci (N), 8' Bellich (N), 20' Salucci (N), 29' Caldirola (N), 47' Chajia (N), 49' Keba (R), 51' e 55' Tumminello (R), 71' Collodel (N)

PALERMO-FROSINONE 2-0: 21' Di Paola, 51' rig. Bonfiglio

TERNANA-SALERNITANA 2-1: 15' Vittori (T), 42' Maione (S), 50' Pirazzi (T)

BOLOGNA-ATALANTA 1-2: 6' Djibril (B), 21' Mazzocchi (A), 61' rig. Latte Lath

CLASSIFICA: Inter 49; Atalanta 44; Roma 42; Genoa, Virtus Entella 39; Bologna 31; Novara 30; Palermo 25; Crotone 21; Cagliari 20; Ternana 15; Frosinone 14; Pisa 9; Salernitana 6.