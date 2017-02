Lazio-Udinese, Delneri: "Il rigore? Ognuno deve dare conto alla propria coscienza"

26/02/2017 17:33

LAZIO UDINESE DELNERI / L'Udinese esce sconfitto dall''Olimpico' per via di un episodio molto dubbio: il rigore concesso alla Lazio per il presunto tocco di mano di Ali Adnan.

"Non ho parlato con gli arbitri a fine gara. Ognuno deve dare conto alla propria coscienza, come tutti noi. Secondo me il rigore non c’era: abbiamo fatto una buona partita, concedendo zero alla Lazio. Questa sconfitta mi fa male perché meritavamo altro", ha spiegato Gigi Delneri, tecnico bianconero, a 'Sky Sport'.

D.G.