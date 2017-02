Sassuolo-Milan, Montella attacca: "Rigore? Facile parlare dalla poltrona!"

26/02/2017 17:23

SASSUOLO-MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella, tecnico del Milan, ha analizzato così la vittoria contro il Sassuolo, caratterizzata dal discusso episodio di Bacca e da una serie di sviste arbitrali che hanno danneggiato i neroverdi.

RIGORE - "E' facile parlare dalla poltrona. Bacca ha ritoccato la palla e da regolamento sarebbe da assegnare la punizione al sassuolo. Ma con la Var sarebbe stato da ribattere perché c'erano calciatori del Sassuolo in area di rigore"

FRASI SASSUOLO - "Sicuramente con il Sassuolo non siamo in credito. Mi farebbe piacere che si vedessero tutte le nostre partite. Mi dispiace vincere con errori arbitrali e mi dispiace molto molto perdere per sviste. Occorre maggiore serenità. E' quello che cerco di fare io quando mi succedono cose sfavorevoli e me ne sono accadute molte molte. Mi dispiace per Eusebio. Mi auguro che in questa fase calda del campionato ci sia più rispetto per gli arbitri".

SOSA - "Ha più esperienza di Locatelli, sta crescendo e mi piace premiare chi ha dei miglioramenti al di là di Locatelli".

CHIUSA ERA - "Non so se ci chiude un'era ma oggi abbiamo visto soffrendo. Abbiamo faticato molto. Il Sassuolo ci ha costretto a stare bassi, hanno fatto un'ottima partita. Potevamo chiuderla prima ma abbiamo deciso di tenerla aperta fino alla fine"