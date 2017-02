Juventus, Chiellini: "Triplete? Lontanissimo. Non mi aspettavo la sconfitta del Napoli"

26/02/2017 17:27

JUVENTUS CHIELLINI / La stagione entra nel vivo e la Juventus vuole farsi trovare pronta in questo decisivo rush finale. "Noi siamo in ballo in tutte le competizioni, sarebbe un peccato non portarle avanti, Coppa Italia compresa", ha dichiarato Giorgio Chiellini a 'Premium Sport'. "Abbiamo la fortuna di tutti i giocatori sani e una rosa di alto livello - ha proseguito il difensore bianconero - basta vedere i nomi degli undici che erano fuori contro l'Empoli. Stiamo avendo un altissimo rendimento qualunque formazione scenda in campo. Triplete? È lontanissimo, ci siamo andati vicini un anno e siamo arrivati corti. L'abbiamo visto ieri con le difficoltà che abbiamo trovato contro l'Empoli, dopo la Champions quest'anno siamo andati spesso in difficoltà".

Ora il prossimo scoglio si chiama Napoli: "Martedì troveremo una squadra ferita. Sinceramente non mi aspettavo una sconfitta senza nulla togliere all'Atalanta. Il Napoli aveva reagito molto bene a Verona dopo la sconfitta in Champions: ho visto qualche immagine della partita e l'Atalanta ha dimostrato grande personalità, mi aspetto un Napoli che abbia voglia di ricambiare marcia a questa stagione in una settimana per loro molto molto importante, perché gioca con noi, poi ha Roma e Real. Per noi sarebbe stata meglio una vittoria del Napoli con l'Atalanta. Higuain? Non c'è stato modo di pensarci, quando andremo a Napoli sarà diverso, ma giochiamo a Torino, salutare gli ex compagni per lui sarà un piacere, ma ormai sono passati tanti mesi. Mi ha e ci ha sorpreso in campo perché è un leader generoso".

D.G.