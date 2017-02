Lazio-Udinese, Inzaghi: "Complimenti all'addizionale per il rigore! Condizionati dal derby"

26/02/2017 17:11

LAZIO UDINESE INZAGHI / La Lazio batte l'Udinese con un rigore di Immobile. Il tecnico Inzaghi a 'Premium Sport' afferma: "Potevamo far meglio. Abbiamo fatto fatica nel possesso palla ma abbiamo vinto una partita importantissima. Non abbiamo sofferto ma non abbiamo creato la solita mole di gioco. Abbiamo voluto la vittoria e da stasera cominceremo a pensare alla partita di mercoledì".

ZONA CHAMPIONS - "Il campionato corrono tutte, una di queste è la Lazio e dobbiamo cercare di rimanere attaccati perché siamo in una posizione in classifica ma tutte le altre vincono e noi vogliamo fare lo stesso".

ROMA - "Dobbiamo fare meglio. Venivamo da un ottimo periodo, avevamo qualche giocatore importante fuori ma chi ha giocato ha dato una grande mano. Il pensiero del derby ha pesato parzialmente. Ad esempio per esclusione Milinkovic-Savic che spende tanto".

MILINKOVIC - "Per noi è importantissimo. Già ad Empoli non doveva giocare, lui voleva scendere in campo ma bisogna fare delle scelte".

In seguito il tecnico biancoceleste ha commentato l'episodio del rigore a 'Sky Sport': "Dal campo anche io ho avuto difficoltà a vederlo. Rivedendo i replay si vede la palla cambia direzione e bisogna dire che l’addizionale è stato bravissimo. Però non mi piace mai commentare gli episodi".

B.D.S.