Serie A, risultati 26a giornata: Milan e Lazio di rigore... e polemiche!

26/02/2017 16:55

SERIE A RISULTATI 26A GIORNATA / Lazio e Milan rispondono immediatamente all'Atalanta, vittorioso ieri al 'San Paolo'. Entrambe le formazioni hanno superato le rispettive avversarie (Udinese e Sassuolo) mantenendosi in piena corsa per l'Europa. Entrambe, però, hanno ottenuto i tre punti grazie a due episodi piuttosto dubbi: all''Olimpico' ai biancocelesti è stato concesso un calcio di rigore su un presunto tocco di mano di Ali Adnan; al 'Mapei Stadium', invece, se il rigore per i rossoneri era sacrosanto quello che ha acceso le polemiche è stato il doppio tocco di Bacca durante la battuta dello stesso.

Da sottolineare anche l'errore di Berardi dal dischetto sul parziale di 0-0 che si è rivelato decisivo ai fini del risultato finale. Vittorie anche per il Chievo, agevole 2-0 sul Pescara di Zeman, e Cagliari, che ha espugnato l''Ezio Scida' in rimonta. Chiude il pareggio acciuffato in extremis dal Genoa alla prima con Mandorlini in panchina.

Chievo-Pescara 2-0: 12' Birsa (C), 61' Castro (C)

Crotone-Cagliari 1-2: 11' Stoian (C), 32' Joao Pedro (Ca), 69' Borriello (Ca)

Genoa-Bologna 1-1: 57' Viviani (B), 95' Ntcham (G)

Lazio-Udinese 1-0: 72' rig.Immobile (L)

Sassuolo-Milan 0-1: 22' rig.Bacca (M)

CLASSIFICA: Juventus punti 66, Roma 56*, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48*, Milan 47, Fiorentina 40*, Torino 35*, Sampdoria 35, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in meno

D.G.