Calciomercato, Cassano ci ripensa: apertura all'Entella!

26/02/2017 16:29

CALCIOMERCATO CASSANO VIRTUS ENTELLA /Antonio Cassano ritorna sui suoi passi. Come svela 'Sky Sport', il fantasista barese ha deciso di non attendere chiamate dalla Serie A e aprire alla Virtus Entella che lo sta corteggiamento da diversi mesi. Ieri sera c’è stato un nuovo contatto tra le parti: il patron Gozzi, col quale il ragazzo ha un rapporto speciale, ha messo sul piatto un contratto da 2 anni e mezzo (con possibile futuro da dirigente), tanto che 'FantAntonio' si è preso qualche ora per riflettere. Entro martedì Cassano darà una risposta al club di Chiavari.

D.G.