Fiorentina-Torino, Sousa: "Non penso alle dimissioni, ora trasformiamo la paura in rabbia"

26/02/2017 16:12

FIORENTINA TORINO SOUSA / Paulo Sousa non molla: "Io penso ad allenare. Mai penserei a dimettermi. Specialmente nei momenti di difficoltà", ha spiegato il tecnico della Fiorentina nella conferenza stampa odierna. "Questo è un momento molto difficile per me, il più difficile, perché non abbiamo e non ho mai affrontato momenti così. Trasformiamo la paura in rabbia per vincere. Non dobbiamo dividere, ma unire".

Domani al 'Franchi' arriverà il Torino ed il rischio esonero è alto se non dovesse fare risultato: "Se sono ancora allenatore della Fiorentina, vuol dire che c'è fiducia. Noi dobbiamo fare del nostro meglio. A volte facciamo risultato altre no. Non serve una rottura, ma unione per crescere. Questo sta cercando di fare, secondo me, la società. Siamo tutti delusi, i giocatori, noi e i tifosi. Vogliamo onorare la nostra maglia, e quando non otteniamo i risultati, come giovedì, siamo ovviamente tutti tristi. Siamo professionisti, e domani dobbiamo dare tutto per vincere. Domani e contro tutti".

D.G.