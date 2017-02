PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-MILAN, rigori decisivi: Bacca su, Berardi giù

Stefano Carnevali

26/02/2017

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-MILAN PROMOSSI E BOCCIATI / Il Milan, dopo aver sempre perso in casa del Sassuolo, conquista tra punti difficili e sudati. Decide Bacca dal dischetto, ma a prestazione del Colombiano non è per nulla positiva. Tra i Rossoneri, dopo qualche difficoltà iniziale, piaccione Zapata e Paletta, utili ad arginare gli attacchi del Sassuolo. Bene anche Deulofeu, per quanto contretto a tanti ripiegamenti soprattutto nella ripresa. Tra i padroni di casa la delusione più cocente è Berardi, che conferma il periodaccio: non 'punisce' la sua vittima preferita e gioca una parita fitta di errori, fallendo anche un rigore. Duncan dopo un ottimo primo tempo, cala molto nella ripresa. Politano positivo, così come Acerbi. Bene anche Dell'Orco. Aquilani e Defrel no. Consigli para molto bene. Deludente l'arbitraggio di Calvarese.

SASSUOLO

Consigli 7 - Brividi in avvio. Graziato da Kucka, bravo su Deulofeu. Tutto in 14’. Altra gran parata al 18’, ancora sullo Spagnolo. Bene anche nel finale. Sfortunato sul rigore di Bacca. Secondo tempo più tranquillo, ma salva il Sassuolo all'81' su Suso: miracolo. Altra paratona su Zapata due minuti dopo.

Gazzola 6 - Fatica contro la velocità di Deulofeu. Ci mette tanto mestiere, ma è un pomeriggio complicato. Più sicuro nella ripresa.

Acerbi 6,5 - In avvio è costretto a un super lavoro: il Milan sfonda sempre e lui deve rimboccarsi le maniche per tenere la linea compatta ed efficace. Un bel secondo tempo.

Peluso 5,5 - Non dà mai sensazione di sicurezza: pur senza errori gravi, soffre troppo ogni volta che il pallone capita dalle sue parti.

Dell’Orco 6,5 - Fa il suo, con prudenza. Soffre Suso - ed era prevedibile - ma non getta mai la spugna. Molto propositivo nella ripresa: una buona spinta.

Pellegrini 6 - Si vede davvero pochissimo. Dalla sua parte opera Bertolacci che, pur senza strafare, gli scappa sempre via. Meglio nella ripresa: più efficace e coinvolto. Dal 70' Matri 6 - Libera un po' Defrel e dà qualche riferimento in più.

Aquilani 5 - Molto poco nel cuore della manovra, si sposta continuamente in altre zone di campo. Qualche buona giocata in avanti, ma anche il maldestro intervento su Bertolcacci che porta al rigore per il Milan. Assente anche nell'assalto della ripresa.

Duncan 6,5 - Il migliore dei suoi per tutto il primo tempo: forza e dinamismo che lo portano spesso a ‘sfondare’ generando le azioni più pericolose nell’area rossonera. È lui a beffare Kucka procurando il rigore che poi Berardi fallisce. Utile anche in ripiegamento. Secondo tempo meno prorompente. Finale in grande difficoltà fisica.

Berardi 4,5 - Comincia con una serie di errori gravi e continui. Ammonito per simulazione, ha soprattutto la colpa di calciare malamente il rigore che avrebbe potuto portare il Sassuolo in vantaggio. Continua il periodo nerissimo, visto che grazia anche il Milan, la sua 'vittima' preferita. Palla buona al 28', con deviazione: decisivo Donnarumma. Ci prova tanto, sbaglia sempre.

Defrel 5 - Si vede molto poco. Fatica a trovare la giusta posizione per essere servito. Un po' meglio nel finale, all'ombra di Matri. Ma non è una giornata memorabile. Dall'84' Ricci SV -.

Politano 6,5 - Spunti sempre interessanti. Sia a destra, sia a sinistra. Trova di rado la conclusione efficace, ma è costantemente in grado di trovare lo spazio giusto per mettere in crisi il Milan. Cresce nella ripresa: rapido e intelligente è il più pericoloso dei suoi. Dal 78' Ragusa SV -.

All. Di Francesco 6 - Partenza complicata, soffrendo la pressione rossonera. Poi, approfittando di qualche errore dei difensori avversari, le cose migliorano e la fiducia cresce. Dopo lo svantaggio tornano tanti problemi. Bene nella ripresa, ma il calo evidente del Milan non è sfruttato appieno. Nel finale viene provato il tutto per tutto ma con scarsa efficacia.

MILAN

Donnarumma 6,5 - Pomeriggio intenso, anche se non con tantissime parate. Induce Berardi all’errore dal dischetto. Nel secondo tempo la palla transita spesso dalle sue parti ma, di nuovo, poche parate vere. Decisivo però al 28' sulla conclusione deviata di Berardi.

Abate 6 - Dialoga bene con Suso, poi soffre Politano. Alla lunga esce di nuovo bene. Troppi errori al cross. Finale in difficoltà difensiva.

Zapata 6,5 - Qualche apprensione in avvio: alle sue spalle i ‘tagli’ dei giocatori di casa sono sempre moloto efficaci. Con il passare dei minuti cresce. Gran lavoro nel ripresa, vicino al gol nel finale. Secondo tempo da 'muraglia'.

Paletta 6,5 - Anche lui in trincea: su questo campo il Milan difensivamente soffre sempre. Dopo qualche minuto difficile, compie le chiusure più positive. Decisivo all'80' su Ragusa.

Vangioni 6 - Comincia bene: aggredisce Berardi con grande forza. Poi, nel momento migliore del Sassuolo, viene sorpreso con eccessiva facilità. Torna concentrato nel finale di tempo. Efficace.

Kucka 5 - Il gol fallito al 4’ è incredibile. Il rigore causato al 10’ quanto meno ingenuo. Si conferma in un momento di evidente appannamento (il gol con la Fiorentina è stata una vera eccezione). Dal 65' Pasalic 6 - Un po' più di qualità palla al piede. Dà un po' di calma al reparto.

Sosa 6 - Confermato in regia, è tra gli artefici del buon avvio del Milan. Poi si fa un po’ soverchiare dal ritmo della partita. Torna efficace nel finale di tempo, con giocate importanti. Comincia la ripresa con un erroraccio nella propria area e prosegue con una prestazione decisamente meno brillante. Dall'87' Poli SV -.

Bertolacci 6 - Dopo un buon avvio di gara, si fa sorprendere con troppa facilità alle spalle dagli inserimenti dei centrocampisti avversari. Importante nel buon finale di tempo dei suoi e, soprattutto, per il rigore procurato. Secondo tempo troppo anonimo.

Suso 6,5 - Vivace ma non molto ficcante. La palla nei suoi piedi è sempre al sicuro, però, nel primo tempo, non trova mai la giocata decisiva. Anche per lui un secondo tempo di lavoro sporco. All'81' ha la palla per chiudere il match ma calcia con un po' troppa sicurezza e trova la grande risposta di Consigli. Vicinissmo al gol anche all'ultimo minuto di recupero.

Bacca 5 - Non gli riesce davvero nulla. Ogni stop è problematico, i movimenti non sono compresi dai compagni. Anche la pressione generosa che applica ai portatori di palla avversari non va mai a buon fine. Contro di lui i difensori si superano sempre: al 21’ il recupero da parte di Aquilani ha del miracoloso. Trasforma con gran difficoltà anche il rigore del vantaggio rossonero. Poi ancora gestioni maldestre del pallone. Sfortunato anche in occasione del gol annullato: la posizione è prorprio al limite. È pesantissimo: nella ripresa, con qualche spazio in più, si fa sempre rimontare. Involuzione pazzesca. Dal 75' Ocampos 6 - Moviementi intelligenti, che favoriscono i compagni.

Deulofeu 6,5 - Tende sempre a giocare un po’ da solo, ma è nettamente il più pericoloso del Milan. Alle volte dà la sensazione di ecedere con il fioretto, quando potrebbe servire la sciabola. Ripresa così così in avanti, ma di grande generosità complessiva.

All. Montella 6,5 - Rilancia Zapata e soprattutto Bertolacci. Conferma per Sosa in regia e per Bacca al centro dell’attacco. Inizio molto positivo. Poi qualche sbandata difensiva di troppo. Solito pomeriggio difficile, in casa del Sassuolo. Secondo tempo 'pesante', ma gestito bene.

Arbitro: Calvarese 4 - Al 4’ non ammonisce - sbagliando - Berardi. All’8’ ammonisce l’attaccante nero-verde per simulazione, ma ci sono grandi dubbi circa la regolarità dell’intervento di Vangioni sullo stesso Berardi. Il rigore concesso al Sassuolo poco dopo sembra persino meno evidente. Il rigore a favore del Milan è dubbio. Persino la trasformazione di Bacca non è regolare: il Colombiano cade e tocca la palla due volte. Proteste di Politano al 26’, ma non sembra esserci il rigore reclamato. Altra decisione strana al 32’: Bacca è abbracciato da Acerbi, ma lui fa correre salvo fischiare subito dopo un dubbio intervento a ‘gamba alta’ di Bertolacci. Pessima gestione dei cartellini che innervosisce tutti i giocatori: ammonisce giustamente Bertolacci e poco dopo (39’) grazia Pellegrini per un fallo certamente peggiore su Sosa. Giusto - per centimetri - annullare il gol di Bacca. In avvio di ripresa decide bene non concedendo l'ennesimo rigore chiesto dal Sassuolo: il pallone sfiora la mano di Sosa dopo essere rimbalzata sull'interno coscia dell'Argentino: non può essere penalty. Pochi minuti dopo sembra meno preciso, ingnorando un colpo di mano di Pellegrini sulla trequarti campo del Sassuolo. Altre proteste emiliane all'8': abbraccio Duncan-Kucka ma sembra essere il centrocampista di casa ad abbattere il Rossonero. Al 12' della ripresa Bacca è fermato solo davanti al portiere. Non è lui a essere in posizione regolare, ma Sosa. Un minuto dopo Paletta abbatte Politano in area: sembra rigore. Manca il secondo giallo al 39' del secondo tempo per Berardi (pallonata a Deulofeu). Sull'ultimo attacco del Sassuolo manca anche il fuorigioco di Acerbi che però, forse, non tocca la palla calciata da Berardi.

TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso, Dell’Orco; Pellegrini (70' Matri), Aquilani, Duncan; Berardi, Defrel (84' Ricci), Politano (78' Ragusa). All. Di Francesco. A DISP: Pegolo, Missiroli, Adjapong, Mazzitelli, Pomini, Sensi, Cannavaro, Letschert, Pierini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka (65' Pasalic), Sosa (87' Poli), Bertolacci; Suso, Bacca (75' Ocampos), Deulofeu. All: Montella. A DISP: Plizzari, Honda, Lapadula, De Sciglio, Storari, Gomez, Calabria, Fernandez, Locatelli.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 30’ rig. Bacca (M)

Ammoniti: 8’ Berardi, 21’ Aquilani, 23’ Defrel, 26’ Peluso, 58' Pellegrini, 94' (S); 11’ Kucka, 30’ Sosa, 38’ Bertolacci (M)

Espulsi:

Note: All'11’ Berardi (S) calcia fuori un rigore.