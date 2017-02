Palermo-Sampdoria, Lopez: "Punto guadagnato oggi. Sallai e Balogh guardassero Mandzukic!"

Dall'inviato Giorgio Musso (@GiokerMusso)

PALERMO SAMPDORIA LOPEZ / Il Palermo viene raggiunto al 90esimo dalla Sampdoria, ma Diego Lopez non si dice deluso: "Sapevamo di affrontare una squadra di qualità, che era una partita difficile. Ma i ragazzi hanno disputato una grande prova oggi. E' stata un'ottima partita nel complesso, soprattutto per quanto abbiamo fatto sugli esterni, che oggi erano la chiave per fare una buona prestazione. Però dovevamo chiudere prima la gara, dovevamo fare il secondo gol: non possiamo essere dipendenti da Nestorovski, serve più cattiveria in zona offensiva anche dagli altri. Spero che Nestorovski faccia più gol possibili, però dobbiamo essere tutti più cattivi sotto porta. Vi sembrerò matto, ma questo è un punto guadagnato per noi nella corsa all'Empoli: io ci credo e la partita di oggi me lo ha dimostrato.

Possiamo fare delle ottime partite anche fuori casa, ne sono sicuro. Dobbiamo andare a rubacchiare qualche punto su ogni campo, è questo lo spirito che voglio. Dopo il gol della Samp ho cercato di caricare la squadra, rischiavamo di prendere il secondo gol e questo non doveva succedere. Teniamoci stretto questo punto, questa squadra può ancora raggiungere il suo obiettivo. Sallai e Balogh? Li vedo negli allenamenti, possono fare ancora di più di quanto visto oggi. Però devono essere bravi anche nella fase di non possesso, guardate Mandzukic: non solo attacca, ma difende come un mediano. E noi non possiamo permetterci di non correre all'indietro. Il rigore? Nessuna lite, Sallai voleva batterlo ma io ho subito deciso in quel momento che doveva batterlo Nestorovski. Però mi è piaciuta la personalità dimostrata in quell'occasione da Sallai", le sue parole rilasciate in conferenza stampa e raccolte dall'inviato di Calciomercato.it presente al 'Barbera'.

