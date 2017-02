Palermo-Sampdoria, Giampaolo: "Così non si va lontano"

Dall'inviato Giorgio Musso (@GiokerMusso)

PALERMO SAMPDORIA GIAMPAOLO / La Sampdoria ringrazia Quagliarella e centra un pareggio quasi insperato a Palermo. "Non è una questione di fortuna se abbiamo segnato allo scadere, non mi attacco a queste cose, così non si va lontano", ha ammesso Marco Giampaolo nella conferenza stampa del postgara. "Abbiamo avuto il torto di adattarci alla situazione del Palermo, che vista la classifica vive un momento non sereno e di poca lucidità. Non abbiamo messo in campo la giusta intensità e quando giochi sotto ritmo dai speranze all'avversario. La caparbietà e l'orgoglio dei ragazzi hanno rimesso a posto la gara, però non è il punto in più o in meno che fa la differenza. Oggi era una gara delicatissima guardando all'aspetto psicologico: in due settimane affrontiamo Palermo, Pescara e Genoa che vivono tutti e tre dei momenti molto delicati.

Il Palermo e il Pescara per la salvezza, mentre il Genoa non aspetta altro per il derby vista la situazione che stanno vivendo. Nelle prossime due partite ci giochiamo una bella fetta della nostra credibilità e del lavoro fatto da luglio fino ad oggi. Questa partita ci insegna che tutti possiamo fare meglio. Bruno Fernandes a gara in corso? Io ho sempre ragione, con tutto il rispetto per il vostro lavoro. Vedo tutti i giorni la squadra, sono con loro quotidianamente durante gli allenamenti. Non ci vado a letto (ride, ndr), ma conosco qual è il loro stato di forma e cosa mi possono dare", le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato presente al 'Barbera'.

D.G.