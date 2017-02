Sassuolo-Milan, polemiche per il rigore di Bacca: due tocchi

26/02/2017 15:25

SASSUOLO MILAN RIGORE BACCA / Al minuto 22 del primo tempo Bacca va in gol dal dischetto, rispondendo a Berardi, che invece aveva tirato fuori il suo calcio di rigore, mancano la chance del vantaggio per il Sassuolo.

Al momento del tiro però Bacca scivola, mandando la palla in rete ma scatenando le ire del Sassuolo. I neroverdi hanno accerchiato Calvarese, sottolineando come il giocatore abbia calciato due volte il pallone. Il primo tiro è di destro ma, scivolando, getta il pallone sul mancino, per poi spedirla in rete. Tutto involontario ma, stando al regolamento, l'attaccante che calcia dal dischetto non può rigiocare il pallone, prima del tocco di un altro giocatore.

L.I.