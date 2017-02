Angers-Bastia, colpito dalla lavagnetta del IV uomo: espulso!

26/02/2017 15:31

ANGERS BASTIA ESPULSIONE CAHUZAC LAVAGNETTA QUARTO UOMO / Quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per Yannick Cahuzac. Il capitano del Bastia, oltre a dover digerire la pesante sconfitta subita contro l'Angers (3-0), ha rimediato anche un insolito cartellino rosso: richiamato in panchina da mister Ciccolini nella ripresa, al momento di uscire dal campo è stato inavvertitamente colpito dalla lavagnetta luminosa del quarto uomo. La sua reazione non si è fatta attendere: schiaffo sulla stessa a farla cadere per terra e ritorno verso la panchina stizzito. Un viaggio breve il suo però: dopo un veloce consulto col suo assistente, l'arbitro Abed gli ha sventolato il cartellino rosso in faccia!

D.G.