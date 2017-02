26/02/2017 15:17

PALERMO SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Decisivo nel match delicato del 'Barbera', punendo il Palermo al 90' con un bel gol. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Quagliarella ha commentato: "Mi sono fato perdonare per il gol sbagliato all'inizio. Abbiamo portato un punto a casa, era importante riuscirci. Non è stata la nostra gara migliore, anzi forse la peggiore, ma siamo stati bravi a restare in partita".

L.I.