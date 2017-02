Herta-Eintracht, guerriglia urbana prima del match: 96 arresti!

26/02/2017 15:11

HERTA BERLINO EINTRACHT FRANCOFORTE 96 ARRESTI / Attimi di tensione prima di Herta Berlino e Eintracht Francoforte, match che si è giocato ieri e che ha visto i primi imporsi per 2-0. Come mette in evidenza la 'Bild', ci sono stati dei violenti scontri tra le due tifoserie all’esterno dello stadio, con la polizia tedesca che sta cercando di capire se le due fazioni si fossero date appuntamento preventivamente oppure se la miccia si è accesa in maniera estemporanea.

La situazione, ad ogni modo, è degenerata velocemente con tanto di lancio di sassi, sedie, bottiglie, casse di birra e petardi contro le forze dell'ordine. Il bilancio finale parla di 96 arresti e 6 feriti.

D.G.