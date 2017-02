Sassuolo-Milan, Carnevali: "Il calcio ha ancora bisogno di Berlusconi. Defrel destabilizzato"

26/02/2017 14:56

SASSUOLO MILAN CARNEVALI / Oggi sarà una gara 'storica' tra Sassuolo e Milan: al 'Mapei Stadium' andrà in scena l'ultima partita dell'era Berlusconi. "Per me personalmente sarà una grane emozione perché ho un grande rapporto con Galliani - ha ammesso l'ad neroverde Giovanni Carnevali a 'Premium Sport' - Se veramente dovesse lasciare sarebbe una perdita importante per il calcio e speriamo di poterlo avere in un altro ruolo perché sono pochi i dirigenti come lui. Penso che con la sua esperienza potrebbe fare bene in qualsiasi posto e credo che il calcio abbia bisogno di persone come lui".

Conclusione dedicata ad uno dei pezzi più pregiati degli emiliani: "Il mercato ha destabilizzato Defrel? Il mercato di gennaio non è mai favorevole perché intanto si gioca. Credo che tutte le voci intorno al ragazzo lo abbiano un po' destabilizzato. Ma noi sapevamo fin da subito che non avevamo intenzione di fare cessioni, quindi siamo stati chiari con tutti, per noi Defrel era incedibile e cosi è stato.”

D.G.