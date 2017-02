Lazio-Udinese, Tare avvisa: "Friulani non hanno nulla da perdere. Per lo stadio siamo pronti!"

26/02/2017 14:49

LAZIO UDINESE TARE STADIO / A pochi istanti dal calcio di inizio di Lazio-Udinese, il ds biancoceleste Igli Tare è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "Dobbiamo essere bravi a capire che adesso quel che conta è il presente. L'Udinese è un avversario che temo, non ha niente da perdere. Loro vengono a Roma per fare una buona prestazione contro una grande squadra. Dal canto, nostro dobbiamo dare continuità ai risultati, guardando anche i risultati degli altri".

Impossibile non parlare della questione stadio, visto l'accordo che hanno trovato qualche giorno fa i cugini della Roma col Comune: "Stiamo aspettando da tempo per lo stadio. Siamo tutti in ritardo, ma meglio tardi che mai. Rispetteremo tutto ciò che serve per lo stadio. La Lazio è pronta".

D.G.