Roma, vicesindaco Bergamo: "Ecco l'iter per lo stadio. I giallorossi rischiavano..."

26/02/2017 14:41

ROMA STADIO BERGAMO / Finalmente la Roma e la giunta della sindaca Raggi hanno trovato l'accordo per la realizzazione del nuovo stadio per il club giallorosso. In merito si è espresso il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo: "La svolta è arrivata giovedì sera, durante uno dei tavoli tecnici. - ha dichiarato al 'Fatto Quotidiano' - La Roma ha capito che c'erano le condizioni per recepire un progetto di tali dimensioni. Perché ora? Hanno capito che il rischio che lo stadio non si facesse era concreto. Inoltre costruire un business park tanto vasto era un notevole rischio d'impresa".

ASSESSORE URBANISTICA - "La posizione di Paolo Berdini ha pesato sull'inter. Si è sempre detto favorevole alla costruzione dello stadio, conducendo le trattative per un accordo alle sue condizioni. Alla fine però non si è mai andati avanti".

ACCORDO - "Erano soltanto tre i consiglieri contrari. Voi esultate per il taglio delle cubature ma la Roma ha incassato un netto abbassamento delle opere pubbliche, dato il minor carico antropico e di cubature".

PERCORSO - "Ora si punta ad approvare una nuova delibera, per poi andare in aula. I nostri legali ritengono possa passare, dato che il progetto è stato stravolto. Inoltre non c'è interesse da parte di nessuno a chiudere una conferenza dei servizi e ad aprirne un'altra".

VINCOLO - "La Roma si è impegnata a fare modifiche a proprie spese, qualora il vincolo imponesse una revisione del progetto. Ritengo però molto probabile che il club possa far ricorso contro la Soprintendenza".

L.I.