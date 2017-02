Calciomercato Milan, Maiorino: "Rinnovo Donnarumma? Dopo venerdì"

26/02/2017 14:42

CALCIOMERCATO MILAN MAIORINO DONNARUMMA / "E' una partita importante per non perdere punti in classifica". Ha esordito così Rocco Maiorino, ds del Milan, ai microfoni di 'Premium Sport' nell'immediato pregara della gara col Sassuolo, dove il 'Diavolo' non ha mai vinto. "Le dirette concorrenti per l’Europa continuano a vincere e speriamo bene per vincere per la prima volta qui. L'ultima gara di questa dirigenza? Lo stiamo vivendo con tranquillità e molta emozione - ha proseguito - considerando i 31 anni di presidenza Berlusconi e quello che ha fatto Galliani come amministratore delegato. Io lavoro con la stessa voglia del primo giorno. Fino a quando saremo qui, la voglia sarà sempre la stessa. Venerdì si saprà di più, su tutto".

Ieri Donnarumma ha compiuto 18 anni, ma l'attenzione è sempre catalizzata sul suo rinnovo contrattuale: "Dopo venerdì si vedrà. Sarà la cordata cinese che parlerà con il procuratore per trovare un accordo. Il ragazzo è tranquillo, ha il Milan nel cuore e credo che si troverà un accordo. Lo spero per il Milan", ha concluso Maiorino.

D.G.