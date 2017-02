PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-PESCARA: Birsa scatenato, per Verre passi indietro

Marco Di Nardo

26/02/2017 17:10

PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI – Il Chievo batte il Pescara 2-0 grazie alle reti di Birsa e Castro. I due sono tra i migliori in campo, mentre nella squadra di Zeman deludono Cerri e Verre. Benali il migliore tra gli abruzzesi.

CHIEVO

Sorrentino 6 – Buona la parata su Caprari al 24'. Per il resto il Pescara crea poco.

Cacciatore 6 - Prova agevolata dai pochi attacchi abruzzesi. Lui fa comunque buona guardia.

Dainelli 6,5 - La forza del gioco di Zeman è l'attacco, ma lui e Spolli disinnescano il tridente biancazzurro.

Spolli 6,5 - Prova di attenzione e buone chiusure.

Gobbi 6,5 – Le discese dell'ex Cagliari colgono spesso di sorpresa Zampano che arriva spesso in chiusura in ritardo.

Castro 7 – Sfrutta bene lo spazio centrale lasciato da Birsa per andare al tiro. Pronto a sfruttare la ribattuta di Bizzarri per siglare il 2-0. Dal 78' Izco sv

de Guzmán 6 - Bravo nel dettare i tempi di gioco, eludendo il pressing avversario. Fa partire l'azione del raddoppio.

Hetemaj 6 – La sua ricerca dell’ampiezza sulla sinistra allargandosi, consente a Gobbi di sovrapporsi e di andare al cross senza problemi.

Birsa 7 – Il suo movimento verso i centrocampisti, consente a Castro di attaccare la profondità e di andare al tiro. Al 12', segna il suo quinto gol stagionale. Sfiora anche la doppietta personale nella ripresa. Dall'88' Kiyine sv

Meggiorini 6,5 - E' sua la conclusione che costringe Bizarri ad una ribattuta corta sulla quale si avventa Castro.

Inglese 6 – Prova a scambiarsi di posizione con Meggiorini per non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Bravo nel protegger palla e far salire la squadra. Dal 46' Gakpe 6 - Prosegue con buona continuità il lavoro del compagno di squadra.

All. Maran 6,5 - Controppone solidità difensiva ed equilibrio al gioco iper-offensivo di Zeman. Una prova che è lo specchio del campionato clivense, fatto all'insegna della continuità senza picchi né in alto né in basso.

PESCARA

Bizzarri 6 – Incolpevole sul gol di Birsa. Da una sua ribattuta nasce il secondo gol di Castro.

Zampano 5,5 – Soffre un po' le discese di Gobbi ed il movimento ad allargarsi di Hetemaj. Dal 64' Crescenzi 6 - Più sicuro del suo compagno.

Stendardo 6 - Sfortunata la deviazione sulla conclusione di Meggiorini da cui scaturisce il secondo gol. Soffre senza mai abdicare.

Coda 5,5 - Più in difficoltà rispetto al compagno di squadra, soprattutto nel far salire il fuorigioco.

Biraghi 6 - Dei quattro di difesa è forse quello che conferma le buone cose viste contro il Genoa.

Memushaj 5 – Sbaglia nel non andare a chiudere prima su Birsa, consentendo a quest’ultimo di segnare il gol dell’uno a zero.

Bruno 5,5 - Passo indietro rispetto a sette giorni fa, come tutta la squadra del resto.

Verre 5 - Completamente trasformato rispetto alla splendida prestazione contro il Genoa. Tra i peggiori, un suo errore fa partire l'azione del 2-0.

Benali 6 – Gran momento di forma per il centrocampista del Pescara, pronto sempre a ripiegare in fase di non possesso palla per poi verticalizzare per le punte. Dal 61' Mitrita sv. Dal 73' Pepe 6 - Entra quando il match è ormai compromesso.

Cerri 5 - Da scatenato ad incatenato. Mai pericoloso, anche se non sempre per colpa sua.

Caprari 5,5 - Dei tre davanti è il più propositivo, l'unico ad impensierire Sorrentino.

All. Zeman 5,5 - Il Pescara non poteva certo essere quello di sette giorni fa. Completamente sopraffatto dall'organizzaizone tattica del Chievo, ha bisogno di tempo affinché i calciatori assimilino i suoi schemi.

Arbitro: Gavillucci 6 - La partita non dà grandi grattacapi. Unico episodio dubbi il gol del 3-0 annullato a Birsa: lo sloveno sembra essere tenuto in gioco da Coda. Gavilucci è tradito in questo caso dall'assistente che alza la bandierina.

TABELLINO

CHIEVO-PESCARA

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi, Hetemaj, de Guzmán, Castro (78' Izco), Birsa (88' Kiyine), Meggiorini, Inglese (46’ Gakpe). A disposizione: Seculin, Bastien, Sardo, Frey, Gamberini, Cesar, Radovanovic, Rigoni, Confente. All. Maran

Pescara (4-3-3): Bizzarri, Zampano (64' Crescenzi), Stendardo, Coda, Biraghi, Memushaj, Bruno, Verre, Benali (61' Mitrita, 73' Pepe), Cerri, Caprari. A disposizione: Aldegani, Fiorillo, Bovo, Brugman, Muntari, Muric, Fornasier, Vitturini, Kastanos. All. Zeman

MARCATORI: 12’ Birsa (C), 61' Castro (C)

ARBITRO: Gavillucci Claudio (Sez. di Latina)

AMMONITI: 22’ Hetemaj (C), 25’ Memushaj (P), 34’ Spolli (C), 38’ de Guzman (C), 41’ Cerri (P), 57' Coda (P)

ESPULSI: