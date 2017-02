PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO-SAMPDORIA: Bruno Henrique inventa ma Quagliarella punisce

Marco Di Nardo

26/02/2017 14:27

PAGELLE E TABELLINO DI PALERMO SAMPDORIA PROMOSSI E BOCCIATI – La grande prestazione di Bruno Henrique ed il gol di Nestorovski, non bastano al Palermo per fermare un bomber come Quagliarella. Male Balogh e Regini.

PALERMO

Posavec 6 – Buoni i suoi disimpegni con i piedi e nelle uscite alte. Salva il Palermo all’85’ con una buona parata su Fernandes. Incolpevole sul gol di Quagliarella.

Rispoli 6,5 – Accompagna spesso l’azione, creando una situazione di due contro uno insieme a Sallai che mette in difficoltà Regini.

Cionek 6,5 – Dopo i primi 20’ giocati con troppa irrequietezza, disputa una gara ordinata, facendo ottime chiusure. Cresce nel secondo tempo.

Andjelkovic 6– Insieme a Cionek, riesce a dirigere bene la difesa, lasciando poco spazio alle punte della Sampdoria. Dal 94’ Sunjic – s.v.

Aleesami 6,5 – Rispetto alle precedenti giornate, si sovrappone spesso sulla sinistra creando grande scompiglio nella retroguardia della Sampdoria.

Gazzi 6,5 – E’ il regista della squadra. Grazie alle sue giocate e alla sua esperienza, il Palermo riesce ad imbastire una manovra ordinata.

Chochev 6 – Aiuta molto Gazzi, sia in fase di costruzione che in quella d’interdizione.

Balogh 5,5 – Corre molto, conquista anche un calcio di rigore ma dimostra di essere ancora troppo impacciato, lento e poco cinico quando è chiamato al tiro. Dall’82’ Embalo – s.v.

Bruno Henrique 7 – Fa tanto movimento senza palla, non dando punti di riferimento alla difesa della Sampdoria. Detta bene i tempi del pressing dell’intera squadra.

Sallai 6 – Ancora acerbo il fantasista ungherese che, con la sua velocità ed il suo estro, prova comunque a rendersi pericoloso sotto porta. Bene in fase di copertura quando Rispoli si sovrappone. Dal 76’ Diamanti – s.v.

Nestorovski 7 – Su calcio di rigore segna al 30’ il suo decimo gol stagionale. Bravo nello smarcarsi dai due difensori centrali avversari.

All. Lopez 6,5 – Il suo Palermo gioca una gara molto organizzata tatticamente, mettendo in seria difficoltà la Sampdoria. Purtroppo, il 50 esimo gol stagionale subito, non gli consente di andare oltre il pari.

SAMPDORIA

Viviano 6– Dimostra di avere grandi riflessi su Balogh in due occasioni, salvando la Sampdoria. Non può far nulla sul gol di Nestorovski.

Bereszynski 5,5 – Alla sua quinta presenza in Serie A, commette un errore ingenuo su Balogh, consentendo al Palermo di ottenere un calcio di rigore. Meglio nel secondo tempo.

Silvestre 6 – Prova ad arginare Nestorovski e compagni come può. Bene anche in fase d’impostazione.

Skriniar 5,5 – Nonostante sia molto alto, trova qualche difficoltà nel controllare l’attaccante macedone del Palermo. Soffre gli inserimento di Sallai.

Regini 5 – Il duo Rispoli-Sallai, lo manda in tilt commettendo molti errori sia difensivi che negli appoggi. In affanno anche quando dalla sua parte si fanno vedere Bruno Henrique e Diamanti.

Barreto 5,5 - Rispetto alle precedenti gare, si vede poco in entrambe le fasi di gioco.

Cigarini 6 – Mette a disposizione della squadra la sua visione di gioco e la sua buona tecnica, costruendo trame di gioco interessanti. Dal 59’ Linetty 6 – Come interno di centrocampo riesce a dare quella giusta fluidità alla manovra.

Djuricic 5,5 – Se da un lato eccelle quando è chiamato a costruire, dall’altro commette molti errori nel non ripiegare subito in difesa, lasciando solo Regini contro due avversari. Dal 53’ Muriel 6,5 – Con la sua velocità mette in difficoltà la difesa del Palermo. Da un suo assist, arriva il gol del pareggio.

Praet 6 – Se da trequartista centrale non incanta, da centrocampista centrale mette in mostra tutte le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. Dall’82’ Fernandes – s.v.

Schick 6 – Grande rapidità nella gestione della palla da parte del classe ’96. Poco cinico sotto porta.

Quagliarella 7 – Aiuta molto in fase di non possesso palla nel primo tempo. Si muove su tutto il fronte d’attacco nel secondo, non dando punti di riferimento alla retroguardia avversaria. Su assist di Muriel segna all’89’ il sesto gol stagionale.

All. Giampaolo 6 – La sua Sampdoria si salva alla fine grazie ad un gol di Quagliarella. Da rivedere alcuni movimenti difensivi.

Arbitro: Doveri 6 – Buona prestazione del direttore di gara della sezione di Roma 1, decidendo di ammonire solo i falli più cattivi. Giusto concedere il calcio di rigore al Palermo al 30’ per fallo di Bereszynski su Balogh.

TABELLINO

PALERMO-SAMPDORIA 1-1

Palermo (4-2-3-1): Posavec, Rispoli, Cionek, Andjelkovic (94’ Sunjic), Aleesami, Gazzi, Chochev, Balogh (82’ Embalo), Bruno Henrique, Sallai (76’ Diamanti), Nestorovski. A disposizione: Fulignati, Morganella, Vitiello, Bonfiglio, Marson, Jajalo, Gonzalez. All. Lopez

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini, Djuricic (53’ Muriel), Cigarini (59’ Linetty), Barreto, Praet (82’ Fernandes), Schick, Quagliarella. A disposizione: Puggioni, Falcone, Sala, Vrioni, Dodô, Palombo, Simic, Álvarez, Pavlovic. All. Giampaolo

MARCATORI: 30’ Nestorovski (Rig.) (P), 89' Quagliarella (S)

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1)

AMMONITI: 17’ Cigarini (S), 18’ Gazzi (P), 46’ Djuricic (S), 53’ Bruno Henrique (P)

ESPULSI: -