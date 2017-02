Inter-Roma, punto interrogativo Emerson: oggi il provino decisivo

26/02/2017 14:05

INTER ROMA EMERSON PALMIERI / Problemi per Luciano Spalletti. Come riferisce 'romanews.eu', per il big match di questa sera tra Inter e Roma la presenza di Emerson Palmieri è in dubbio. Il terzino brasiliano, uno dei giallorossi più in forma del momento, soffre di un affaticamento muscolare e quest'oggi sosterrà un provino - presso il campo adiacente l'albergo che ospita la squadra - che determinerà la sua presenza o meno sul prato del 'Meazza'.

D.G.