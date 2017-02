PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-BOLOGNA: Viviani cecchino, Ntcham risolutivo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

26/02/2017 17:26

PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-BOLOGNA: PROMOSSI E BOCCIATI / Con una rete in pieno recupero, il Genoa evita l’ennesima sconfitta con il Bologna. Pinilla e Simeone spingono tanto, insieme a Rigoni. Dzemaili cerca soluzioni. Torosidis compromette il match, lasciando i compagni in dieci. E così Mirante è costretto agli straordinari.

GENOA

Lamanna 6 – Riesce a fare poco sulla punizione di Viviani, bene sulle uscite.

Izzo 6 – Buona gara sulla corsia destra, segue le indicazioni di Mandorlini e cerca di non commettere sbavature.

Burdisso 6 – Non rischia nulla sulle palle vaganti dietro, bene in fase di impostazione.

Munoz 6 – Prestazione di grande sacrificio la sua, che nel secondo tempo spende davvero tanto sulla corsa. Dal 89’ Morosini s.v.

Laxalt 6,5 – Mette in mezzo qualche pallone pericoloso, ma Mirante è sempre ben attento. Dal 92’ Ntcham 7 – Entra in campo e trova la rete che evita l’ennesima sconfitta al Genoa all’esordio in panchina di Mandorlini.

Hiljemark 6,5 – Buona gara in mezzo al campo, cerca e trova buone soluzioni in fase di possesso.

Cataldi 6 – Non riesce a trovare le giuste geometrie sui calci piazzati, meriterebbe qualcosa di più.

Rigoni 6,5 – E’ tra i giocatori più attesi del Genoa. Crea tanto scompiglio nella retroguardia emiliana. Dal 76’ Taarabt 6,5 – Entra subito in partita e si crea una buona occasione.

Lazovic 5,5 – Da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più. Gioca una gara a fasi alterne e questo ne mette a volte in ombra le sue qualità. Spesso prevedibile per i difensori avversari.

Simeone 6 – Non riesce a concretizzare le occasioni a disposizione, anche se la sua è buona prestazione.

Pinilla 6,5 – Gioca di esperienza in avanti, anche se i difensori avversari sono sempre ben posizionati. Spreca incredibilmente sul finale.

All. Mandorlini 6 – Il suo esordio sulla panchina del Grifone non è tutta rose e fuori. C’è tanto da lavorare e se ne rende conto a conclusione di una gara che viene ripresa in extremis. Il pari in pieno recupero premia in parte la reazione d’orgoglio nel secondo tempo.

BOLOGNA

Mirante 6,5 – Si mostra molto attento in area sulle palle alte, spegnendo le potenziali occasioni avversarie. Para tutto quello che può e resta il migliore in campo degli emiliani nella ripresa nonostante la rete subita.

Krafth 6 – Giunge spesso al cross, anche se non è perfetto sulle traiettorie.

Oikonomou 5 – A volte viene preso in controtempo e questo lo costringe a commettere fallo. Prima dell’intervallo sacrosanto il cartellino giallo, che lo limita nel resto del match.

Torosidis 4,5 – Un’altra domenica da dimenticare. Commette un bruttissimo fallo, che mette in luce tutto il suo nervosismo e viene spedito giustamente sotto la doccia.

Masina 6 – Buona la sua manovra in fase offensiva. Si libera quasi sempre, ma non è lucido sull’esecuzione del tiro.

Dzemaili 6 – La sua condizione continua a garantire vivacità alla fase offensiva della squadra di Donadoni. In alcuni episodi è sfortunato sotto porta, ma grazie alla sua esperienza il Bologna va sempre vicino al gol.

Viviani 6 – Filtra spesso tra le maglie dei difensori del Genoa, ma l’azione non è seguita dai compagni. Un cecchino sulla punizione che vale il vantaggio.

Taider 5,5 – Si muove bene nel primo tempo, si spegne col passare dei minuti nella ripresa.

Verdi 6 – Il suo gioco tra le linee e sempre imprevedibile. Cala nel secondo tempo e Donadoni è costretto a cambiarlo. 77’ Helander 5,5 – Entra per dare ossigeno alla squadra nel finale e ci riesce solo in parte.

Petkovic 5,5 – Tiene alta la squadra: bene in avvio, non è sempre lucido in qualche occasione.

Krejci 6 – Non sempre al meglio quando deve cambiare il passo e attaccare la profondità. Dal 84’ Rizzo s.v.

All. Donadoni 5,5 – Sembra la partita giusta per tornare a vincere, ma nel secondo tempo torna il buio profondo non solo per merito della squadra avversaria. Il pareggio in extremis boccia in parte, ancora una squadra, il Bologna, che deve crescere tanto sul piano della gestione.

Arbitro: Rocchi 6 – Giusta l’espulsione di Torosidis, buona la gestione dei cartellini gialli. Dirige la partita con una certa sicurezza, facendo tanta prevenzione già dalle prime battute. E questo torna utile nella seconda parte del match.

TABELLINO

GENOA-BOLOGNA 1-1

GENOA (3-5-2): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz (89’ Morosini); Laxalt (92’ Ntcham), Hiljemark, Cataldi, Rigoni (76’ Taarabt), Lazovic; Simeone, Pinilla. A disp: Zima, Rubinho, Cofie, Palladino, Biraschi, Beghetto, Pandev, Brivio. All. Mandorlini

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Torosidis, Masina; Dzemaili, Viviani, Taider; Verdi (77’ Helander), Petkovic, Krejci (84’ Rizzo). A disp: Da Costa, Sarr, Pulgar, Destro, Brignani, Di Francesco, Mbaye, Nagy, Donsah, Umer. All. Donadoni

ARBITRO: Rocchi di Firenze

Marcatori: 57’ Viviani (B), 94’ Ntcham (G)

Ammoniti: 45’ Oikonomou (B), 56’ Cataldi (G)

Espulsi: 75’ Torosidis (B)