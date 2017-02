Watford, infortunio Zarate: la stagione potrebbe chiudersi qui

26/02/2017 12:52

WATFORD INFORTUNIO ZARATE / Davvero brutte le immagini dalla Premier League, con Zarate a terra, in preda ai forti dolori per un infortunio accusato nel match contro il West Ham. Per l'ex Fiorentina la stagione potrebbe già essere conclusa, dal momento che le prime notizie in merito alle sue condizioni sottolineano come possa trattarsi di una distorsione al legamento crociato. Situazione delicata dunque, in attesa di conferme in merito.

L.I.