Palermo, Zamparini: "Lunedì decisivo per la cessione"

26/02/2017 12:44

PALERMO ZAMPARINI / Intervistato da 'Repubblica', Maurizio Zamparini è tornato a parlare del futuro del suo Palermo, la cui maggioranza sta provando a cedere: "Siamo a un passo dalla cessione della società. La prossima settimana sarà quella decisiva per la conclusione dell'affare. Non posso sbilanciarmi per uan questione di privacy ma posso assicurare che siamo sulla giusta strada. Lunedì potrebbe già essere il giorno decisivo".

Intanto lo scarno pubblico rosanero presente al 'Barbera' quest'oggi per la sfida contro la Sampdoria, mostra tutto il proprio risentimento nei confronti del presidente, intonando un corso: "Chi non salta è Zamparini".

L.I.