Cronaca, crollo nella notte a Catania: quattro feriti e una vittima

26/02/2017 12:18

CATANIA CROLLO GAS / Crollo nella notte a Catania, dove una palazzina, alle ore 2.30 circa, è venuta giù, nel panico generale, probabilmente a causa di una bombola di gas.

Il tutto è avvenuto nel centro cittadino, con i soccorsi che, riporta l'edizione sicula di 'Repubblica', sono subito accorsi sul posto. In totale erano presenti sei appartamenti nella struttura di tre piani, tutti abitati. Lo scoppio e il crollo improvvisi hanno purtroppo causato il decesso di una donna, Agata Strano, 85enne. Quattro invece sono i feriti, tra i quali una bambina di soli 10 mesi, in gravi condizioni.

Al momento la bimba è in coma farmacologico, in prognosi riservata, avendo riportato una frattura cranica laterale. In merito alle sue condizioni si è espresso il primario Giuseppe Ferlazzo: "Le lesioni contusive e le fratture sono stabili. A un primo controllo neurologico è stato evidenziato peraltro un movimento spontaneo dei quattro arti e presenza dei riflessi".

L.I.