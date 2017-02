Fiorentina-Torino, Mihajlovic: "Ho grande voglia granata. E chi ci attacca sappia che..."

26/02/2017 11:54

FIORENTINA TORINO MIHAJLOVIC / Alla vigilia del delicato monday night in casa della Fiorentina, il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic interviene in conferenza stampa e va subito all'attacco: "In questi giorni ho letto tante cose negative sul Toro. Sembra che qui ci siano solo macerie: è vero che abbiamo attraversato un periodo non eccellente, ma ci stiamo riprendendo. Abbiamo quattro punti in più dell'anno scorso e vogliamo farne ancora molti. Sarà sicuramente una delle migliori stagioni da quando ci sono i tre punti. Puntiamo a creare una base importante per l'anno prossimo. Voglio anche sottolineare che squadra e società siamo una cosa sola. Continueremo a lavorare giornata dopo giornata, fino all’ultimo, per correggere i nostri difetti. I conti li faremo alla fine e sono sicuro che saranno positivi. La Fiorentina? Affrontiamo una squadra che ha subito un brutto colpo in Europa League, a causa di un blackout, cosa che noi conosciamo molto bene. Ma non dobbiamo pensare che saranno in crisi: saranno arrabbiati e avranno voglia di rivalsa anche rispetto al girone d’andata. Ci mancheranno alcuni giocatori a centrocampo e in difesa ma sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il massimo per portare a casa i tre punti. E' vero che abbiamo avuto una flessione in termini di risultati, ma spesso come prestazioni siamo stati superiori agli avversari: non lo dico io, ma i dati statistici che sono oggettivi. Come si batte la Fiorentina? Hanno un potenziale offensivo enorme. Dovremo fare una grande fase difensiva con tutti gli undici giocatori e provare a sfruttare i loro difetti nella retroguardia. Io ho una grande voglia di Toro, come il primo giorno che sono arrivato. Cerco di dare il massimo ogni giorno. Per chiudere voglio ancora aggiungere una cosa. Io le critiche le accetto sempre, ma non le offese. Le parole sono importanti e non è violenza solo uno schiaffo. Non posso accettare che si scriva o si dica che questi ragazzi non si impegnano: basta vedere un allenamento per rendersene conto".

L.P.