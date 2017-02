Calciomercato Juventus, Alexis Sanchez via dall'Arsenal: c'è la conferma

26/02/2017 11:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Buone notizie dall'Inghilterra per il calciomercato Juventus: secondo quanto riferisce 'The Times', un membro dello staff dell'Arsenal che lavora come guida per il tour all'Emirates Stadium avrebbe confermato che Alexis Sanchez lascerà i 'Gunners' a fine stagione. L'attaccante cileno (in scadenza di contratto nel 2018) è un obiettivo della Juventus, ma non solo: c'è il Paris Saint-Germain sulle sue tracce.

S.D.