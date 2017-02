Leicester, niente Mancini o de Boer: i giocatori hanno scelto il nuovo manager

26/02/2017 10:30

LEICESTER GIOCATORI PEARSON / S'infiamma in casa Leicester la caccia al sostituto di Claudio Ranieri. Dopo le voci su Frank de Boer e Roberto Mancini, che come raccontato da Calciomercato.it resta di difficile realizzazione, in Inghilterra parlano di una nuova candidatura. Secondo quanto riferisce il britannico 'Daily Mirror', infatti, i calciatori delle 'Foxes', che secondo indiscrezioni avrebbero anche spinto per l'addio di Ranieri, avrebbero chiesto alla dirigenza di ingaggiare nuovamente Nigel Pearson, che ha già guidato il club dal 2011 al 2015.

L.P.