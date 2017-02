Calciomercato Milan, blitz del Chelsea per Musacchio

26/02/2017 10:25

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO / Il Chelsea è pronto a beffare Milan nella corsa a Mateo Musacchio del Villarreal: secondo quanto scrive oggi in Inghilterra il 'Daily Mirror', nonostante i recenti rumours di un accordo coi rossoneri in dirittura d'arrivo, i 'Blues' avrebbero richiesto del tempo per presentare la propria offerta per il difensore argentino, valutato 21 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a poco meno di 25 milioni di euro), e sarebbero fiduciosi di poter raggiungere l'accordo. Oltre a Milan e Chelsea, sulle tracce di Musacchio c'è anche la Roma.