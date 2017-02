Calciomercato Inter, tris di rinnovi: trattative avviate

26/02/2017 09:57

CALCIOMERCATO INTER RINNOVI / Settimana importante sul fronte rinnovi per il calciomercato Inter. In questi giorni, riferisce infatti il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi, sono stati avviati i contatti per gli adeguamenti dei contratti di Danilo D'Ambrosio, Jeison Murillo ed il giovane Andrea Pinamonti, classe '99 in rampa di lancio che al compimento dei 18 anni il prossimo 19 maggio dovrebbe firmare il suo primo contratto da professionista. La volontà da parte della società è quella di definire le trattative in tempi brevi per tutti e tre oltre che per Gary Medel, già in fase più avanzata.



L.P.