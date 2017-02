Calciomercato Inter, il Monaco fissa il prezzo di Mbappé

26/02/2017 09:32

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE / La nuova stella del Monaco si chiama Kylian Mbappé. Autore di una stagione fin qui da urlo, l'attaccante classe '98 ha conquistato gli occhi dei top club europei con la straordinaria prestazione fornita in Champions League contro il Manchester City. Dal Real Madrid al Barcellona, passando anche per l'Inter: tante società si sarebbero già mosse chiedendo informazioni ai monegaschi. Monegaschi che hanno prontamente risposto fissando a quota 60 milioni di euro il prezzo del cartellino del giocatore, riferisce il quotidiano 'Le Parisien'. E la dirigenza, intanto, è già lavoro per rinnovare il contratto del giocatore in scadenza nel 2019.

L.P.