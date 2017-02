Calciomercato Roma, via libera del Chelsea al prestito di Zouma

26/02/2017 09:22

CALCIOMERCATO ROMA ZOUMA / La Roma, in previsione del probabile addio di Kostas Manolas in estate, guarda in Inghilterra a caccia di difensori. Dall'Inghilterra arrivano conferme sul possibile affare Kurt Zouma-Roma: secondo quanto si legge sulle colonne del 'Daily Express', Antonio Conte potrebbe decidere di consentire al giocatore di lasciare il Chelsea a titolo temporaneo per la stagione 2017/2018, in modo da valutare le sue prestazioni dopo il grave infortunio al ginocchio.

Il calciatore ha recuperato, ma sta faticando a trovare spazio nei 'Blues'. Per questo motivo, Zouma potrebbe anche decidere di chiedere una cessione a titolo definitivo, nell'eventualità in cui, nel confronto con Conte già fissato per fine stagione, capisca che per lui a Londra non ci sia ormai più spazio.

S.D.