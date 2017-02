Milan, Squinzi: "I cinesi? Neanche quelli dell'Inter si impegnano tanto"

26/02/2017 09:00

MILAN SQUINZI CINESI / Il destino ha voluto che in quella che sarà con ogni probabilità l'ultima partita di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, sia il suo Sassuolo a sfidare la sua squadra del cuore. Giorgio Squinzi, patron neroverde e grande tifoso rossonero, in un'intervista concessa a 'La Gazzetta Sportiva' parla dell'imminente passaggio di proprietà del club milanista: "Per i veri milanisti è un colpo non da poco, seguo e amo questa squadra da tanti anni, con Berlusconi sono arrivate vittorie incredibile. Non potrei dimenticare. I cinesi? Un'impressione da fuori, in generale hanno un modo diverso di lavorare. Molto diverso dal nostro. E finora non mi sembra di vedere un grande impegno, anche tra chi ha comprato l'Inter. Difficile fare previsioni. E' ancora tutto in evoluzione, di sicuro si può dire che dovremo abituarci a vedere un altro Milan. Berlusconi? Immagino non sia felice. Tra di noi si cercava di non toccare l'argomento, ma ogni volta si finiva con il parlare della vendita del Milan...".



L.P.