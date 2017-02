Calciomercato Milan, Mourinho balza in pole nella corsa a Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

26/02/2017 08:44

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / All'indomani del diciottesimo compleanno di Gianluigi Donnarumma, dall'Inghilterra arrivano notizie poco confortanti per il calciomercato Milan sul futuro del giovane e talentuoso portiere: secondo quanto scrive il 'Daily Mirror', il Manchester United di José Mourinho è balzato in pole position nella corsa al giocatore, valutato secondo il quotidiano inglese 40 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a circa 47 milioni di euro).

I 'Red Devils' hanno monitorato le prestazioni di Donnarumma per l'intera stagione e hanno scelto lui come eventuale sostituto di David De Gea in estate. Attenzione, però, ai 'rivali' del Manchester City, anche loro alla ricerca di un nuovo numero 1 per la prossima stagione. Alla lunga lista di pretendenti per Donnarumma, il 'Mirror' aggiunge i nomi di Paris Saint-Germain e del Real Madrid. Ma i tifosi del Milan temono l'affondo della Juventus per il loro 'gioiello'...