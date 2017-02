Calciomercato Inter, incontro col Real: Murillo 'porta' James Rodriguez?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ / Grandi manovre sull'asse Inter-Real Madrid: nella giornata di ieri, Zhang Jindong ha incontrato il presidente dei 'Blancos' Florentino Perez, ufficialmente per una visita di cortesia e per discutere dei diritti televisivi della Liga in Cina (appena acquistati dall'emittente PPTV del gruppo cinese).

Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', però, il club nerazzurro potrebbe intavolare discorsi di mercato con gli spagnoli, a partire da James Rodriguez. La 'chiave' per l'arrivo dell'attaccante colombiano a Milano potrebbe essere il suo connazionale Jeison Murillo: il difensore interista è da tempo nel radar del Real Madrid.