Frosinone, Ciofani polemico dopo il gol: "La gente dimentica in fretta"

26/02/2017 05:13

NEWS FROSINONE/ Il Frosinone si è aggiudicato il big-match di Serie B contro il Verona, vincendo grazie al calcio di rigore trasformato da Daniel Ciofani nel primo tempo. Un ritorno al gol, quello dell'attaccante gialloblu a secco da diverse partita, commentato così in zona mista: "Sono soddisfatto per il gol, ma anche rammaricato perché la gente dimentica in fretta - ha dichiarato Ciofani - sapevo che il gol prima o poi sarebbe arrivato. Oggi quando mi sono avvicinato al pallone per il rigore, ho sentito il pubblico mormorare e credo sia una cosa scandalosa. In questo momento ringrazio Dio perché ho segnato grazie a lui".

S.F.