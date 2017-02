Bologna, Saputo e il nuovo stadio: "Stiamo studiando, sono fiducioso"

26/02/2017 00:31

NEWS BOLOGNA/ Ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Bologna Joey Saputo ha fatto il punto della situazione sul nuovo stadio dei rossoblu: "Lo stadio è una parte fondamentale del nostro progetto, è un grandissimo investimento. Abbiamo bisogno di essere sicuri che il ritorno economico di questo tipo di investimenti abbia senso. Così funziona il processo: è difficile in Italia così come è difficile in Canada, è lo stesso. Ora stiamo analizzando i costi e la fattibilità e nei prossimi quattro cinque mesi dovremmo essere nelle migliori condizioni per annunciare quando e come dovrà essere costruito lo stadio, sono molto fiducioso.

S.F.