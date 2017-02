ZONA MISTA - Juventus-Empoli, Allegri: "Non esiste il vice di Mandzukic"

dall'inviato Giovanni Albanese Twitter: ?@GiovaAlbanese

25/02/2017 23:56

JUVENTUS EMPOLI/ E' un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che si è presentato nella zona mista dello 'Juventus Stadium' per commentare il 2-0 inflitto dai bianconeri all'Empoli. "I ragazzi hanno fatto una prova di maturità. Pjaca? Ha fatto bene, sono contento - ha dichiarato Allegri ai cronisti tra i quali presente l'inviato di Calciomercato.it - Dovevo fare delle scelte funzionali alla squadra. Il vice Mandzukic? Non esiste per le sue caratteristiche. Dani Alves si è calato bene nella realtà del campionato italiano. Sono contento di quello che stanno facendo lui e Lichtsteiner".