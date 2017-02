Juventus, Adani su Bonucci: "Sta pensando all'addio. C'era acredine da tempo"

25/02/2017 23:36

JUVENTUS ADANI BONUCCI / Il caso Bonucci-Allegri scoppiato nella partita contro il Palermo e proseguito in mezzo alla settimana di Champions League ha tirato di nuovo fuori la questione cessione per il difensore. Sulla vicenda è intervenuto anche l'opinionista 'Sky', Daniele Adani, che ha provato a dare un'interpretazione: "Quando ti porti un'acredine dentro alla fine tutto scoppia. La platealità del gesto ha fatto sì che tutto questo venisse fuori. Non conosco Leonardo di persona, ma se dovessi scommettere qualcosa direi che sta pensando ad andarsene".

O.P.