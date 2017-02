Juventus-Empoli, Allegri: "Solo turnover per Dybala, scelte lucide. Bonucci? Capita!"

25/02/2017 23:16

JUVENTUS EMPOLI / Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il successo della sua squadra contro l'Empoli. Queste le dichiarazioni davanti alle telecamere: "Non era semplice la partita di oggi perché arrivavamo da un periodo lungo e complicato considerando anche le energie spese in Champions. I ragazzi sono stati bravi a non cadere nel palleggio dei toscani, nel primo tempo potevamo già essere in vantaggio, ci siamo sbloccati nella ripresa. Spiace per il gol preso contro il Palermo, adesso sarebbero state sette senza subire. La corsa è lunga ancora, il Napoli non è lontano, la sfida è con noi stessi. Penso che martedì ci saranno altri cambi".

CALDARA - "Quando arriverà alla Juventus sarà cresciuto ancora di più, grazie al lavoro di Gasperini".

TURNOVER - "Mandzukic ci garantisce sempre fisico e tecnica e diventa importante anche sulle palle alte, Higuain era in condizione, quindi ho scelto far riposare Dybala che ne ha giocate tante. Quando è entrato ha fatto molto bene peraltro".

ATTEGGIAMENTO - "Alcune cose te le devi far scivolare, altre le devi prendere di petto. L'importante alla fine è che devi prendere i tre punti facendo delle scelte con freddezza senza farsi trasportare dai sentimenti. Bonucci? Capitano delle discussioni, peccato che con Leo sia successo davanti a tutti. Se si vede il positivo in ogni singola cosa il resto viene di conseguenza".

O.P.