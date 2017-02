Juventus-Empoli, giallo sull'1-0: rete di Mandzukic o autugol di Skorupski?

25/02/2017 22:56

JUVENTUS EMPOLI/ Giallo sul primo gol segnato dalla Juventus nel 2-0 inflitto all'Empoli: è rete di Mandzukic o autogol di Skorupski? I vari replay dell'azione, dimostrano come dopo la traversa di testa colpita dall'attaccante croato, la palla ha superato la linea di porta solamente in seguito all'intervento del portiere polacco. In questi casi, il regolamento è chiaro: si parla di autorete dell'estremo difensore. La Lega Serie A, sul proprio sito ufficiale, ha infatti segnalato l'1-0 bianconero come autugol di Skorupski. Brutte notizie per chi ha l'ex Roma al Fantacalcio.

S.F.