Ligue 1, 27a giornata: colpo esterno del Bordeaux. Angers via dalla zona calda

25/02/2017 22:35

LIGUE 1 RISULTATI CLASSIFICA 27 GIORNATA / Si è concluso il sabato di Ligue 1 con le tre partite delle 20. Non sbaglia il Bordeaux contro il Lille fuori casa con un rocambolesco 2-3, bene anche Angers e Rennes nelle zone medio-basse: successo per entrambe. Pari a reti bianche in Nancy-Tolosa.

Angers-Bastia 3-0

Lille-Bordeaux 2-3

Nancy-Tolosa 0-0

Rennes-Lorient 1-0

CLASSIFICA: Monaco 62, Nizza 59, PSG 56, Lione 43, Bordeaux 42, Saint-Etienne 39, Marsiglia 39, Rennes 36, Tolosa 35, Guingamp 34, Nantes 33, Angers 33, Montpellier 32, Lille 29, Metz 28, Dijon 27, Caen 28, Nancy 28, Bastia 23 Lorient 22.

O.P.